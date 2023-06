Учените смятат, че са открили причината за сутрешното гадене по време на бременност

С утрешно гадене по време на бременност? Изследователката по акушерство Марлена Фейзо твърди, че знае кой е виновникът за тези симптоми.

Докато самата тя имала ужасно гадене по време на втората си бременност и не можела да задържи никаква храна, чувствала се отмаляла и едва си стояла на краката, лекарите казали на Фейзо, че гаденето е само в главата й.

И в известен смисъл това си е така…

Фейзо ръководи екип изследователи, които след десетилетия изследвания открили хормон, който въздейства върху мозъка и причинява повръщане. Именно това те намират като вероятна причина за сутрешното гадене – и са добавили куп нови доказателства в подкрепа на твърденията си.

Изследователите се насочили към хормон, наречен GDF15, тъй като бил открит във високи нива в кръвния серум на бременни жени още през 2000 г.

Оттогава изследвания за геномно секвениране при жени с тежко гадене и повръщане по време на бременност сочат към генетични компоненти, които причиняват тяхното състояние, като са открити два гена, включително този, който кодира GDF15.

Гаденето и повръщането са много чести симптоми на бременността през първия триместър, но в около 2 процента от случаите или при 1 на всеки 50 бременности се развива най-тежката форма, известна като хиперемезис гравидарум (ХГ).

Личният опит на Фейзо с хиперемезиса я накарал да продължи да търси причините на това състояние. В началото на 2022 г. тя и нейните колеги открили няколко нови генетични варианта на гена GDF15, които свързали с риска от ХГ. Но взаимодействието между тези генетични изменения и хормона GDF15 остава неясно.

Наскоро Фейзо и колегите й споделили най-новите си доказателства в подкрепа на хипотезата им, че GDF15 предизвиква хиперемезис.

Подобно на много други хормони, нивата на GDF15 се повишават по време на бременност и изглежда, че някои жени са по-чувствителни към хормона от други.

