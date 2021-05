НАСА изпраща роувър на Луната, какво ще изследва

Н АСА подготвя роувър, който да изследва Южния полюс на Луната през 2023 г., съобщи "Фокс нюз".

НАСА показа уникална снимка от сърцето на Млечния път

Роувърът VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover - Роувър за изследване на полярните райони и летливите съединения) ще търси лед и други ресурси на повърхността и под нея, които потенциално могат да бъдат използвани в бъдеще.

NASA is planning to send its first mobile robot to the Moon in 2023 in search of ice and other lunar resources. The findings by NASA's VIPER rover will help teams prepare for future exploration of the Moon by #Artemis astronauts. DETAILS >> https://t.co/7ZQ49NfiyG