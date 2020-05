Кометата "Суан" вече е видима с невъоръжено око

П очитателите на астрономията имат нова възможност да се насладят на комета. След като кометата Атлас се разпадна и не отговори на очакванията, сега към Земята се приближава кометата C/2020 F8 SWAN.

Тя беше открита от астрономите в края на март т.г., като можеше да се наблюдава при много тъмно небе и с помощта на бинокъл. Вече може да се наблюдава и с невъоръжено око, като през следващите дни това ще става все по-лесно.

Кометата ще премине най-близо до Земята на 13-ти май т.г. и най-близо до Слънцето на 27-май. Разбира се, това ще се случи, ако тя не последва съдбата на Атлас и не се разпадне, което се случва много често с повечето комети.

Ако все пак кометата остане цяла, тя ще стане по-ярка с приближаването до Слънцето и това ще я направи още по-лесно видима.

Тя ще е видима в района на съзвездието Кит, като за сега от точката на България то е над хоризонта много рано сутрин преиди изгряване.

I am VISIBLE to the naked eye! I am 99,187,391 km away from Earth and my current magnitude is 5.1. You can spot me near the Cetus constellation.

Please retweet and spread the word!#comet #cometc2020f8 #cometSWAN #C2020F8 #FollowTheComet