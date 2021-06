Какво представлява лайфстайл телевизорът?

С лед като през последната година прекарахме доста време по домовете си, открихме нови интереси и възможности за подобряване на ежедневието. Това бяха моментите, когато телевизорите у дома се превърнаха във важен и ценен асистент, а не просто екран за гледане на телевизия.

През 2020 г. потребителската електроника изживя неочаквано големи ръстове. Продажбите при телевизорите достигнаха исторически връх, като според данни на Omdia, доставките на такива устройства са били над 225 млн. броя, което е най-високата стойност от 2013 г. насам. Огромният интерес всъщност е логичен. Сегашното поколение телевизори са много по-мощни и способни устройства, които са полезни не само за почивка с филми и телевизия, но и за работа, сърфиране в интернет, приложения, онлайн услуги и какво ли още не.

Покрай престоя си у дома, обаче, потребителите откриха един сегмент, в който телевизорите могат да се подобрят още повече. Дизайнът. Хората искат устройства, които да се вписват по-добре в интериора на домовете им и да не бъдат просто големи черни екрани, а красива част от декора, която разкрасява помещението.

Samsung гледа в тази посока през последните години, за да отговори на това желание на хората и създаде цяла нова продуктова категория – лайфстайл телевизорите. Компанията вече има няколко предложения в тази гама – The Serif, The Sero, The Terrace, The Frame и лазерния прожектор The Premiere. Всеки от тях има различни характеристики и способности, и е предназначен за различно място у дома, та дори и в градината ви! Това, което ги обединява, е общата концепция – всеки потребител може да намери модел, който отговаря не само на техническите му изисквания, но и на стила му на живот.

За да разберем по-добре какво точно представлява лайфстайл телевизорът, най-добре е да се запознаем по-добре с един от тях. Например с най-новото попълнение в лайфстайл гамата телевизори на Samsung – The Frame 2021. Той е насочен към почитателите на изкуството и красивия интериорен дизайн.

Да сложим нещата в рамка

Досега описанието за модерен телевизор звучеше на практика по един и същ начин – голям правоъгълен дисплей и евентуално стойка под него, ако не е окачен на стената. Звучи скучно, но и сякаш неизбежно.

Дали наистина това е така?

Лайфстайл моделът The Frame 2021 е далеч от скучен. Кога сте виждали преди телевизор да предлага на потребителя възможност да персонализира дизайна на устройството според собствените си желания? Устройството идва със сменяеми рамки, които се предлагат допълнително като аксесоар. Те се прикрепят към корпуса с малки магнити и това прави поставянето и смяната им много бърза и лесна. Има избор от няколко рамки, с които потребителят може да се снабди допълнително и да сменя, според предпочитанията му за цветове и дизайн. Това е важен детайл от характеристиките на The Frame 2021, които са обвързани с една важна функция на модела. За нея обаче ще стане дума след малко, тъй като имаме още какво да узнаем за дизайна на телевизора.

Самото му име подсказва, че основният замисъл е устройството да стои окачено на стената като картина. Екранът му е толкова тънък, че поставен на стената, The Frame 2021 създава впечатление за истинска картина. Може да бъде монтиран и на стойка, ако собственикът му по-скоро предпочита традиционните решения, или да се монтира на триножник, за да изглежда като истинско произведение на изкуството. Според нас обаче, дизайнът му ще се отличи истински на стената. Затова и в комплекта му е включена специална стойка за стена, която ще го прикрепи плътно към нея като истинска картина.

The Frame идва в комбинация с модула One Connect Box и полупрозрачен оптичен кабел, чрез който да се свърже с него. Така няма нужда да се свързват други кабели и устройства директно с телевизора, а това се прави с модула, който може да бъде поставен на друго, по-удобно място.

Изкуство за ценители

Всичко това не е направено просто, за да може The Frame 2021 да е телевизор в рамка. Целта на този лайфстайл телевизор е да се хареса на почитателите на изобразителното изкуство и да се впише в техния дом и живот. Устройството разполага с функцията Art Mode – когато е изключен, телевизорът влиза в ролята на картина. На дисплея му ще се появи любимата ти картина, която ще е перфектно допълнение към твоя дом.

Потребителят има достъп до Art Store платформата, в която има вече над 1400 картини и фотографии от галерии и музеи по света. Всеки потребител може да създава колекции по свое желание и да се наслаждава на красиви картини винаги, когато е в помещението с The Frame. Освен това има и допълнителни опции за изобразяване на реалистична матова канава като основа на картината, както и филтри, които могат да се използват и при изобразяване на лични снимки като картини и др.

Разбира се, всеки ценител веднага ще си каже, че телевизор трудно би пресъздал точните цветове на една истинска картина. Това би било вярно за по-стар модел или такъв, който не е създаден за тази цел. The Frame 2021 използва дисплей с Quantum Dot технология, която осигурява над милиард нюанса и 100% обем на цветовете. Благодарение на тази технология Samsung постига най-добрата картина в своите телевизори досега.

Технологии като за 2021 г.

Фактът, че The Frame 2021 обръща доста внимание на „аналоговото“ изобразително изкуство, не означава, че телевизорът пренебрегва модерните технологии. Напротив, той е снабден с всичко, което може да се очаква от модел през 2021 г. при това е и готов за годините напред. Освен Quantum Dot технологията, The Frame 2021 има още доста други възможности и характеристики.

Например сензори за светлина и движение. Чрез тях автоматично регулира осветлението и контраста на дисплея според силата на околната светлина. А в Art Mode вече може да намалява яркостта, за да изглежда като всяка друга картина. Сензорът за движение пък ще изключва телевизора, когато няма никой в стаята и ще се включва автоматично, когато усети някого в обсега си. Така ще се наслаждаваш на любимата си картина, но без да хабиш допълнително енергия.

Дисплеят е с 4K UHD резолюция, която осигурява достатъчно площ не само за картини и филми, но и за режима Multi View. Чрез него може да се гледат два видеопотока едновременно, включително и със звук от двата или само единия по избор. А функцията Mobile Mirroring позволява лесно и бързо прехвърляне на снимки, музика и видео от съвместимо устройство директно на телевизора. Поддържа се и Apple AirPlay 2.

The Frame 2021 следва и друга важна тенденция при лайфстайл телевизорите – да се впише в ежедневието на потребителя. Това става чрез интерактивното One Remote Control, както и поддръжката на SmartThings и SmartHub на Samsung. Чрез тях потребителят може да взаимодейства с други устройства в дома си и да сърфира в интернет през телевизора.

Устройството разполага и с мощен хардуер, включително Quantum Processor 4K, режим за конвертиране на видео до 4K резолюция с помощта на изкуствен интелект, 16-битов Color Mapping и куп още възможности. Всичко това е важно, за да може The Frame 2021 да работи според очакванията и да се справя и с по-сериозните предизвикателства в твоето ежедневие.

The Frame 2021 е много точна дефиниция на един от аспектите на категорията „лайфстайл телевизори“, която Samsung развива много успешно. От една страна, устройствата предлагат всички модерни технологии, а от друга – дизайн и функционалности, които отговарят на индивидуалните вкусове и динамика на живот.