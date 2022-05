Голям астероид ще премине покрай Земята на 27 май

Г олям астероид ще премине покрай Земята на 27-ми май т.г. Той се казва 1989 JA и е с диаметър 1,8 км, съобщава НАСА. Именно заради размера си получава класификация "потенциално опасен", но реално не представлява никакъв риск за Земята.

Затова астрономите и любителите ще могат да се насладят на астероида подобаващо, тъй като той е най-големият, който се очаква да премине сравнително близо покрай Земята през тази година. За съжаление, разстоянието ще е голямо за директни наблюдения с невъоръжено око.

Астероидът ще премине на дистанция 10 пъти по-голяма от тази до Луната. Затова ще може да бъде наблюдаван само от хора с телескопи. Най-близката точка ще е в 17:26 ч. българско време в петък. Друг начин за наблюдение ще е чрез виртуални телескопи и предавания на живо в инернет.

A new image of potentially hazardous asteroid (7335) #1989JA from last night. Are you ready to see it live with us? Check the link below!

👇👇👇🔭👇👇👇https://t.co/fi9fQJAWkL pic.twitter.com/HViwwu3m4f