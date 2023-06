Дали динозаврите са „виждали“ през очите си? Ново изследване дава представа

П одобно на символичното “влизане в обувките на някой друг“, визуалното „гледане през чужда перспектива“ е способността да „виждаме“ през очите на някой друг: следваме погледа на някого, за да научим какво е привлякло вниманието му, или може дори да се опитаме да разберем какво вижда ако нашият изглед е блокиран.

Ново проучване на зоолози от университета в Лунд в Швеция оспорва идеята, че бозайниците първи са развили тези сложни когнитивни способности.

Наблюденията на изследователите върху алигатори и птици предполагат, че възприемането на чужда визуална перспектива, способност, която хората развиват на около две години, може да произхожда от динозаврите, живели 60 милиона години по-рано.

Само няколко други вида, предимно човекоподобни маймуни, вълци, кучета и някои видове птици, са демонстрирали тази способност, но малко се знае за това как се е развила.

Бозайниците и птиците имат разлика в еволюцията си от около 325 милиона години, но въпреки това независимо са развили сходни когнитивни способности и тъй като възприемането на чужда визуална перспектива се наблюдава при много малко видове, изследователите предполагат, че този вид еволюция може да се е случвала многократно.

Екипът сравнява палеогнатите, птиците, чиито мозъци най-много приличат на техните прародители динозаврите, с крокодилите, най-близките живи роднини на птиците. Птиците и крокодилите са единствените живи представители на архозаврите - група, която включва птерозаври и динозаври.

„Крокодилите са идеален модел за изучаване на еволюционния произход на когнитивните способности при птиците. Това, което те ни разкриват, най-вероятно е съществувало в общия прародител на динозаврите и крокодилите“, обяснява Стефан Ребер, когнитивен учен от университета в Лунд.

„Ако крокодилите нямат дадена способност, която птиците пък притежават, тя вероятно е еволюирала при динозаврите след разделянето. Този подход ни позволява да изучаваме и изчезналите видове.“

30-те „участници в изследването“ включват два големи вида птици: ему (Dromaius novaehollandiae) и големи нандуи (Rhea americana), и два малки вида: елегантен гребенест тинам (Eudromia elegans) и червена джунгла (Gallus gallus). Освен тях са проучени и техните братовчеди крокодили: американски алигатори (Alligator mississippiensis).

Три експеримента за „проследяване на поглед“ тествали способността на животните да следват погледи нагоре, настрани и геометрично зад преграда.

В някои експерименти включвали един от техните събратя като „демонстратор“, чийто поглед трябвало да проследят, в други не. Също така провели експерименти със и без стимули под формата на синя гумена топка или лазерна точка.

Алигаторите не демонстрираха визуално възприемане на перспективата, въпреки че следваха погледа на демонстратора до места, които можеха да видят. Всички тествани видове птици обаче ясно демонстрираха визуално възприемане на перспективата.

„Птиците обикновено биват пренебрегвани, когато става дума за когнитивни те им умения“, казва един от авторите на изследването, Клаудия Зейтраг.

„Нашите открития показват, че те не само имат няколко когнитивни умения, подобни на тези на маймуните, но и че техните предшественици най-вероятно са имали тези умения много преди да еволюират в бозайниците.“

Като се вземат предвид приликите в мозъка на тези птици и техните прародители, учените казват, че умението за визуално възприемане на перспектива може да се е развило дори по-рано в еволюцията на динозаврите.

Изследователите също наблюдавали видове птици, за да проверят дали могат да погледнат назад към очите на демонстранта, за да „проверят отново“ погледа им без да има стимул, което показва, че очакват наблюдаващият да гледа нещо и са изненадани, когато не открият нищо, поведение, наречено „проверка назад“.

