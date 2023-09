Цветя от светлина: Фотоволтаичният ефект става симетричен

П овечето фотоволтаични устройства, използвани за захранване на домове, офиси, селска инфраструктура и сателити генерират електричество на връзката/съединяването между два различно легирани полупроводника. Но някои нелегирани материали - тези, чиито кристални структури са несиметрични спрямо централната ос - също могат да генерират индуцирани от светлина токове чрез феномен, наречен фотоволтаичен ефект.

