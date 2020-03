Астероид може да направи всеки на Земята милиардер

Д алеч в космоса лети гигантска топка, състояща се от такова количество метали, че благодарение на нея всеки жител на Земята би могъл да стане милиардер, пише в. "Таймс".

Вероятно никой няма да се изненада, че човекът, който трябва да помогне на хората да стигнат до богатството, може да бъде Илън Мъск.

НАСА съобщи, че компанията на милиардера SpaceX ще се присъедини към изследването на астероид, наречен Психея.

Американски учени твърдят, че това небесно тяло, което някога може би е било ядрото на планетата, съдържа метали на стойност 8 000 квадрилиона паунда. Квадрилионът е число с 15 нули.

Ако разпределите тези пари сред цялото население на Земята, което сега възлиза на почти 8 милиарда души, получавате около милиард паунда за всеки.

