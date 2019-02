И лон Мъск отново ядоса американската Комисия по ценни книжа и фондови борси (SEC). Тя подаде жалба в съда, че той не е уважил сключеното с нея споразумение, съобщава BusinessInsider.

Причината са няколко публикации на Мъск в Twitter, в които той говори за производството на Tesla. Според SEC тези публикации не са преминали вътрешното одобрение на Tesla, а може да подведат инвеститорите.

Част от споразумението на SEC с Мъск и Tesla от миналата година е, че компанията трябва да създаде вътрешни правила и процедура, чрез която публикациите на Мъск за Tesla в Twitter трябва да бъдат преглеждани предварително. SEC обаче е установила, че Мъск не е потърсил предварително одобрение за една от публикациите си, която дори се оказала неточна.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.