Мъск: Изтрийте Facebook, глупав е

И лон Мъск отново се присъедини към критиците на Facebook. През миналата седмица актрисата и писател Саша Барон Коен използва профила си в Twitter, за да критикува Facebook и нейния основател Марк Зукърбърг.

В събота Илон Мъск се присъедини към критиките ѝ, като добави кратък отговор под публикацията ѝ: "Изтрийте Facebook, глупав е", съобщава онлайн изданието TechCrunch.

В публикацията си Коен призовава за правителствена регулация на Facebook. "Не позволяваме на един човек да управлява водата или електричеството на 2,5 млрд. души. Тогава защо позволяваме на един човек да управлява информацията, която 2,5 млрд. души виждат?", пише Коен.

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.



We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.



Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?



Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt