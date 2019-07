А мериканският президент Доналд Тръмп изрази остри критики срещу криптовалутите. Според него те нямат стойност и подпомагат незаконните дейности. Компаниите, които се занимават с тях, трябва да се регулират като банки, казва още Тръмп в своя профил в Twitter.

Bitcoin използва повече електричество от Швейцария

Сбърка ли Facebook с пускането на криптовалута

"Не съм фен на Bitcoin и другите криптовалути, които не са пари и чиято стойност е базирана на празен въздух. Нерегулираните криптоактиви могат да подпомагат незаконно поведение, включително търговия с наркотици и други дейности", обяви Тръмп в Twitter.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....