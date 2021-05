Tesla разкри детайли за „най-бързия сериен автомобил”

И лон Мъск написа в Twitter, че на 3 юни в завода на Tesla в Калифорния стартира серийното производство на Model S Plaid. Тази модификация е наречена „най-бързият сериен автомобил”, тъй като ускорението от 0 до 60 мили (97 км/ч) става за 1,99 секунди. Упражнението до 100 км/ч трае 2,1 секунди. Тук ще кажем, че японската „Сова” е по-бърза, но тя ще бъде произведена в няколко екземпляра и ще струва няколко милиона, докато Tesla влиза в серийно производство.

1020 к.с., 628 км пробег и нов интериор: това е Tesla Model S

Моделът Tesla Model S Plaid+ изминава с едно зареждане 628 км (ЕРА), като компанията приема поръчки за него на стартова цена от $120 000.

Новата Tesla Model Y ще гони пробег от 650+ км

S Plaid идва като заместник на версията Performance. Моделът е оборудван със задвижващ тракт, чиято пикова мощност е 1034 к.с. Максималната скорост е електронно ограничена до 322 км/ч.

Tesla Model S Plaid delivery event

June 3 at our California factory



Fastest production car ever

0 to 60mph in under 2 secs