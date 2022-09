Най-активният вулкан в света изригна за пръв от година (СНИМКИ)

В улканът Питон дьо ла Фурнез във френския отвъдморски департамент Реюнион - остров в Индийския океан, започна да изригва за първи път през годината рано тази сутрин. Това съобщи вулканологичният център за наблюдение на Питон дьо ла Фурнез, предаде Франс прес.

Според вулканолозите "източникът на изригването е разположен на южно-югозападния склон на вулкана", в напълно необитаем район, "без специално да застрашава сигурността на хора, материални обекти или на околната среда", уточниха местните власти.

Апаратурата на вулканологичния център регистрира излизането на лавата на повърхността. Вулканичният масив е покрит с плътен облачен слой и все още не е възможно явлението да се наблюдава визуално.

От съображения за сигурност властите забраниха изцяло достъпа до централната калдера на вулкана - мястото, където кратерът се срива навътре в себе си.

#AFP Richard BOUHET captures the erupting Piton de la Fournaise volcano on the French Indian Ocean island of Reunion. pic.twitter.com/jHa02NATX9