Зов за любов: Ерген търси булка с реклама на билбордове

С амотен ерген предприе необичайна стъпка, за да намери истинската любов – сложи своя снимка на огромни билбордове с надеждата да намери мечтаната съпруга, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

29-годишният предприемач Мохамад Малик създаде уебсайта findmalikawife.com (бел. ред. Да намерим жена на Малик) и е поставил своя снимка на няколко рекламни табла в английския град Бирмингам. На билборда може да се види Малик, който е полегнал и шеговит надпис:

„Спасете ме от уреден брак“.

Баща на 35 деца търси жена №4, иска 100 отрочета

За всички дами, които може да си помислят, че това е шега, могат да бъдат спокойни, че Малик е напълно сериозен и си търси съпруга, с която „да отгледаме любов един към друг и към Аллах“.

A NEW LEGEND IS BORN 😂

29-year-old British bachelor Mohammad Malik has put himself on advertising hoardings across Birmingham in the hope of finding a suitable wife (and set up a website) ⚡️🔥🌟 pic.twitter.com/UpXLiP5UiH