Осеметажен жилищен блок се е срутил в квартал "Картал" на азиатския бряг на Истанбул. По първоначални данни, които съобщиха турските медии, един човек е загинал, има и ранени, но не е известно точно колко, информира БТА.

Над 20 души може да се намират под развалините на рухналия днес многоетажен блок в квартал на Истанбул, предаде ТАСС, позовавайки се на турския канал НТВ.

"На партерния етаж в блока е имало ателие, в което са работели между 20 и 25 души. Взрив не е имало, зданието е започнало да се руши от само себе си", казва районният кмет на квартал Джевизли Мемиш Дикилидаш.

Инцидентът е станал на централен булевард в "Картал". Това е район с над 500 000 души население, който се простира по крайбрежието на Мраморно море. В този квартал живеят и много преселници от България.

People 'trapped under rubble' as six storey building collapses in Istanbulhttps://t.co/SguOypFMhQ pic.twitter.com/RfqDHc4Vxi