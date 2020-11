Мая Санду, възпитаник на Харвард, печели президентските избори в Молдова

К андидатката на проевропейската опозиция Мая Санду печели президентските избори в Молдова.

Мая Санду е първата жена, която ще стане президент на Молдова. Бившата съветска република с население от 3,5 милиона души е една от най-бедните страни в Европа, като според различни оценки до 40% от нейните жители са заминали за чужбина, за да избягат от бедността. Молдова от години балансира между европейските си амбиции и сближаването с Русия. Москва може да погледне с лошо око на победата на проевропейската кандидатка, тъй като се опасява да не загуби своето влияние в региона, отбелязва АФП.

На произведения в неделя балотаж тя е получила 57% от гласовете срещу 43% за сегашния президент, считан за проруския кандидат Игор Додон при преброени над 99% от подадените бюлетини. По последни данни на ЦИК избирателната активност е била 52,76 процента, посочва ТАСС.

48-годишната Санду не е нова в политиката, тя е бивш министър на образованието и министър-председател, сега е лидер на на проевропейската Партия на действието и солидарността. Беше кандидат за президент и на изборите през 2016 г.

Завършила е мениджмънт в Молдова и по-късно Международни отношения в Акасемията за държавно управление на Кишинев. През 2010 г. завършва Института по публична администрация Джон Кенеди към Харвардския университет.

От 2010 до 2012 г. е съветник на изпълнителния директор на Световната банка.

Като министър на образованието предприема смели реформи, за които получава и критики.

Като свои приоритетни задачи като президент на Молдова тя посочи обединяването на обществото и възстановяването на икономиката, за да може молдовските емигранти да се върнат в страната.

"Мая Санду президент" и "Страна за младите", скандираха привърженици на Санду, съобщи Франс прес.

В първите си изявления след изборния ден тя благодари на всички граждани на Молдова, които са гласували за нея и заяви, че нейният опонент не е успял да раздели страната по етнически или езиков принцип. Макар че говори на молдовски, тези думи тя изрече на руски.

Додон още не е коментирал резултата от изборите, но призова за спокойствие.

How amazing to hear good news from Moldova. Democratically elected woman president Ms Maia Sandu! To all the autocrats in the neighborhood, politics can be fair and uplifting https://t.co/8s8Y9COd95

Ръководителят на консултантската компания "Интелектгруп" Ян Лесневски обясни пред ТАСС победата на Санду с "агресивната тактика" на нейния щаб "да критикува Додон", както и с "мобилизацията на молдовските имигранти в западни страни, повечето от които я подкрепиха". На балотажа са гласували рекордните близо 258 хиляди молдовци, живеещи в чужбина, срещу 150 хиляди на първия тур. Огромното мнозинство от тях, 86% по временни данни, са подкрепили Мая Санду.

Frankfurt, Hamburg, Munich, Brussels - this is how the citizens of #Moldova living abroad are voting in today’s presidential elections.

Authorities have trie to make voting difficult. People are doing the right thing, no matter the length of the queues: They are voting! pic.twitter.com/QqsxkZ9aB4