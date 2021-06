Жена се събуди след 10 месеца кома, през която роди дъщеря

И талианка се е събуди от кома след 10 месеца, съобщават медиите на Апенините, цитирани от Би Би Си.

Кристина Роси, на 37 години, е била бременна в седмия месец, когато получила инфаркт през юли миналата година.

Жена роди "супер близнаци", заченати с три седмици разлика

Дъщеря ѝ Катерина е родена чрез спешно цезарово сечение. Самата Роси обаче останала в кома със съмнение за мозъчно увреждане.

Сега тя се събуди и е каза първата си дума: „мама“, посочи съпругът ѝ.

„Не го очаквахме, това беше истинска радост след толкова страдания”, каза Габриеле Сучи.

Майка в кома заради COVID-19 роди близнаци в 8-ия месец

Дъщерята на двойката е прекарала няколко месеца в болница поради липса на кислород по време на раждането.

Italian woman wakes up after 10 months in coma https://t.co/uAwcgQejSK >>>>Get NewsPlayer+ #breakingnews #livestreaming #newsplayerplus