Виетнамка отряза пениса на мъжа си, защото малтретирал дъщеря ѝ

Ж ена отряза изцяло с нож пениса и тестисите на мъжа си, защото, както твърди тя, го е уловила с камера как сексуално малтретира нейната 15-годишна дъщеря, съобщават от Vice.

Малко след акта около полунощ в неделя, 36-годишната жена, идентифицирана в местните медии като Ха Тхи Н., хвърлила отрязаните полови органи на съпруга си и се предала на полицията в провинция Сон Ла, Северозападен Виетнам, докладват местни медии.

Съпругът ѝ, 29-годишен мъж, идентифициран като Нгуен Ван Х., бил докаран в болницата Son La General Hospital в 5.30 сутринта в неделя за спешна помощ, като кръвното му налягане падало бързо и имал голяма отворена рана.

