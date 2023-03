Земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер е регистрирано в Чили

З еметресение с магнитуд 5,4 по Рихтер бе регистрирано в Чили, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Епицентърът на земния трус е бил на 162 километра северно от град Калама, който е с население от около 143 000 души, и на дълбочина 80 километра.

