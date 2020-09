Земетресение с магнитуд 5,3 в Турция

З еметресение с магнитуд 5,3 е регистрирано днес в централна Турция. Това съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Според постъпилата до сега информация епицентърът на бедствието е разположен на 37 км югоизточно от град Аксарай с население от около 152 000 души. Огнището е на дълбочина 3 км.

За сега няма информация за жертви и разрушения.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Central Turkey 47 min ago pic.twitter.com/KIYyr5FVtN