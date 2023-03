Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер в южния турски окръг Кахраманмараш

З еметресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано днес в Южна Турция, съобщава ТАСС, позовавайки се на данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, предаде БТА.

