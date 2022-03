Зеленски покани папата да посредничи между Киев и Москва

У краинският президент Володимир Зеленски покани папа Франциск да бъде посредник в преговорите между Киев и Москва за слагане на край на войната в Украйна, започнала след руската инвазия на 24 февруари, предаде Франс прес.

„Бихме оценили посредническата роля на Светия престол, за да се сложи край на човешките страдания“ в Украйна, написа Зеленски в Twitter след телефонен разговор с папата.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd