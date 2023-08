Зеленски и Байдън разговаряха по телефона, какво си казаха

У краинският лидер Володимир Зеленски заяви, че рано тази сутрин е разговарял по телефона с президента на САЩ Джо Байдън, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление.

Зеленски каза, че е благодарил на Байдън за поздравленията му по случай Деня на независимостта на Украйна и за подкрепата му в конфликта с Русия.

I spoke with @POTUS Joseph Biden and thanked him for his Independence Day greetings.



The U.S. took the lead in rallying global support for Ukraine. This crucial leadership enabled our struggle and bent the arc of history toward good.



Together, we prove that freedom and…