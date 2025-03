Завръщането на астронавтите: Как девет месеца в Космоса променят човешкото тяло

А стронавтите на НАСА Бари "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс се завърнаха на Земята, след като прекараха девет непланирани месеца в Космоса, предаде ABC News.

Двамата извършиха първия пилотиран полет на капсулата Starliner на Boeing до Международната космическа станция (МКС) през юни 2024 г. Първоначално Уилмор и Уилямс трябваше да останат в космоса само около седмица, но технически проблеми със Starliner удължиха мисията им с няколко месеца, като завръщането им беше отложено до началото на 2025 г.

Welcome home, @AstroHague, @Astro_Suni, Butch, and Aleks! 🌎✨



Crew-9 splashed down safely in the water off the coast of Florida near Tallahassee on Tuesday, March 18, 2025.



Hague, Gorbunov, Williams, and Wilmore have returned to Earth from a long-duration science expedition… pic.twitter.com/nWdRqaSTTq