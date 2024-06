Затворници в САЩ са принудени да пият вода от тоалетната, за да се охладят

Температурата в някои затворнически килии в южната част на САЩ обичайно надвишава 120 градуса по Фаренхайт (близо 49 градуса Целзий) през летните месеци. Затворниците в тези килии често прибягват до пиене на вода от тоалетната, за да се разхладят. Само в Тексас най-малко 14 смъртни случая в затворите годишно се дължат на силни горещини, предава Politico.

Разбира се, има лесно - макар и скъпо - решение: инсталиране на климатици. Но политиците в консервативния Юг многократно са се противопоставяли на отпускането на десетки милиони долари за подобряване на условията за хора, които не се радват на обществена симпатия от страна на техните избиратели. Неотдавнашните усилия в Тексас и Флорида да се отпуснат значителни средства за решаване на проблема се провалиха поради съпротивата на законодателите.

Крайният резултат: Огромен процент от затворите в много щати остават без климатици. Според секретаря на Министерството на поправките на Флорида Рики Диксън около три четвърти от затворите във Флорида нямат климатик. Повече от две трети от леглата в затворите в Тексас нямат климатизация във всички помещения към 2024 г., а много затвори в Джорджия и Алабама нямат пълна климатизация.

Както затворниците, така и надзирателите казват, че задушните условия са не само нехуманни, но и правят съоръженията много по-опасни за всички.

„Мъжете и жените, които се намират в затвора в ситуации, в които не могат да се охладят, са разочаровани“, казва в интервю Еди Фордъм, който прекарва три десетилетия в затворите на Флорида, след като е осъден за убийство първа степен като 18-годишен.

Условията вероятно ще стават все по-нечовешки с постоянното повишаване на температурите.

„Чуваме много хора да казват това: Ако не са могли да излежат присъдата, не е трябвало да извършват престъплението", казва представителката на щата Аризона, демократката Анализа Ортис, която е член на Независимата комисия за надзор на затворите в щата и се застъпва за добавянето на климатици в затворите.

„Този манталитет наистина ме разочарова. Много е контрапродуктивно, че някои от моите колеги не смятат това за приоритет“, смята тя.

По-специално Тексас е в центъра на конфликта около климатизацията на щатските затворници. Неотдавнашният бюджет, който щеше да осигури 545 млн. долара за охлаждане на тексаските затвори, изготвен от Камарата на представителите на щата, беше отхвърлен от Сената.

Бюджетът на Тексас в крайна сметка заделя 85,7 млн. долара през следващите две фискални години за „отложена поддръжка на затворите“, която включва климатични и други подобрения като ремонт на покриви, огради за сигурност и подобрения на канализацията, както и допълнителни 89 млн. долара за основни ремонти, съобщава Texas Tribune. Но взети заедно, парите все още са една трета от сумата, която Камарата на представителите щеше да задели специално за климатични инсталации.

Миналото лято затворник на име Бернхард Тиде подаде иск във федерален съд срещу Тексаския департамент по наказателно правосъдие, след като получи инсулт вследствие на горещината, според жалбата. В иска се споменава, че затворниците пият вода от тоалетната, за да се охладят, и че температурите в затворите надвишават 120 градуса по Фаренхайт.

“Да изпържиш човек в затвора от жега е необичайно наказание”, се казва в жалбата.

За 27 юни е насрочено изслушване за разглеждане на няколко висящи молби. Щатът иска делото да бъде прекратено, а Тиде настоява за предварителна заповед, с която да принуди Тексас да поддържа температура между 65 и 85 градуса по Фаренхайт (18-29 градуса Целзий) в затворите.

Затворите във Флорида се сблъскват с проблеми, които далеч надхвърлят липсата на климатик. Според доклад от 2019 г. на Службата за анализ на програмната политика и правителствена отчетност една трета от близо шестте дузини затворнически заведения и пристройки са построени през 80-те и 90-те години на миналия век с малко последователни подобрения. През 2022 г. щатският законодателен орган нае консултантска фирма да оцени жизнеспособността на затворите и да създаде 20-годишен план за актуализации. И при трите варианта, предложени от анализаторите, държавата ще трябва да похарчи над 5 млрд. долара за изграждане на нови съоръжения и обновяване на старите. В рамките на този многомилиарден бюджет консултантите настояват за 582 млн. долара за инсталиране на климатици във всички затвори.

Това бе посрещнато с отпор от републиканския сенатор Джонатан Мартин, който вместо това предложи половин милиард да се насочи към повишаване на заплатите на служителите в затворите, за да се увеличи задържането на работа. Мартин заяви, че не му е известно да има проблеми със здравето или безопасността в системата на затворите, когато става въпрос за климатици.

Окончателното предложение на анализаторите все още предвижда варианта за „модернизация“ на стойност 582 млн. долара, който включва добавяне на климатици, и директно посочва 7,6 млн. долара за нова ОВК система в един обект като нужда от „незабавна капиталова поддръжка“. Законодателите са отделили 100 млн. долара за поддръжка и ремонти в затворите, но не и пари специално за климатизация.

Някои горещи щати са постигнали напредък в решаването на този проблем. След като законодателите на Северна Каролина одобриха план на стойност 30 млн. долара, щатът започна да инсталира климатици в цялата система на затворите. По данни на щатския Департамент за изпълнение на наказанията за възрастни в момента около две трети от килиите на затворниците разполагат с климатик. А 40 от 53-те затвора в щата трябва да получат модернизация на климатичната инсталация, която се очаква да приключи до 2026 г.

Законодателите на Аризона вече са задействали план за модернизиране на всички затвори до пълна климатизация. Понастоящем повечето от тях разполагат с блатни охладители, които представляват преносими машини, пропускащи въздух над водни подложки, за да го охлаждат, и които често се повреждат през аризонските лета.

