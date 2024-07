Защо не секс леговище вместо това? Бурни вълнения заради летище "Силвио Берлускони"

Р ешението на италианското правителство да преименува главното летище на Милано на името на бившия премиер Силвио Берлускони предизвика протести в Италия.

Петиция, стартирана от лявата група “Млади демократи на Ломбардия”, призоваваща властите да преразгледат идеята, достигна повече от 16 000 подписа в понеделник, тъй като фигури от опозицията осъдиха инициативата на правителството.

Берлускони, противоречив и колоритен бивш лидер на Италия, който почина миналата година, се оказва способен да измъчва враговете си дори от гроба.

Бурята започна в петък, след като министърът на транспорта Матео Салвини обяви по време на конференция в южната част на Италия, че националният орган за гражданска авиация ENAC е одобрил искането на регион Ломбардия за преименуване на летище Малпенса в чест на Берлускони.

„Окончателното решение е на министъра на инфраструктурата и транспорта и аз съм готов да подкрепя това предложение. Инициативата е в памет на моя приятел Силвио, велик предприемач и страхотен италианец”, написа Салвини в X.

Съобщението на Салвини предизвика ответна реакция от опозиционни партии и групи, които са против назоваването на един от най-важните международни центрове на Италия на такава спорна фигура. Берлускони беше осъден за данъчни измами и беше въвлечен в множество правни спорове и сексуални скандали през годините.

„В Италия преминахме от кръщаването на летищата на магистратите срещу мафията от 1980-1990 г. Джовани Фалконе и Паоло Борселино до Берлускони, от някой, който се е борил с мафията, до някой, който години наред е засрамвал Италия пред света“, лидерът от “Движение 5 звезди” в Ломбардия, Никола Ди Марко, написа в публикация във Facebook. Той твърди, че назоваването на летището на името на Берлускони е "знак за тоталния разпад на италианските институции".

