Започна делото срещу Райън Гигс

Б ившият футболист на Манчестър Юнайтед Райън Гигс се яви в съда по обвинения в нападение и принудително контролиране на бившата си приятелка в случай, който преобърна мениджърската му кариера.

48-годишният специалист, който доскоро водеше националния отбор на Уелс, пледира невинен по обвиненията, които могат да доведат до максимална присъда от пет години в затвор. Съдебният процес във Върховния съд в Манчестър започна в 08:30 часа българско време, председателстван от съдия Хилари Манли. Очаква се делото да продължи десет дни.

Гигс е заподозрян в тормоз над 36-годишната Кейт Гревил и нанесени физически щети в дома си в Грейтър Манчестър на 1 ноември миналата година. Бившият селекционер на Уелс е обвинен и в насилствено поведение спрямо бившата си приятелка между декември 2017 и ноември 2020. Гигс ще отговаря и по обвинение в побой над по-младата сестра на Гревил – Ема, в същия инцидент на 1 ноември.

Former Manchester United star Ryan Giggs stands trial Monday on charges of attacking and coercively controlling his ex-girlfriend, in a case that has upended his managerial careerhttps://t.co/MKLjeZgzZI pic.twitter.com/cGgEuiBe45