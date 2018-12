Албания каза, че е изгонила двама ирански дипломати, като заяви, че са се занимавали с несъвместима с дипломатическия им статут дейност, застрашаваща сигурността на страната. Говорител на албанското външно министерство каза, че двамата са били изгонени след разговори с други страни, включително Израел, предаде Асошиейтед прес.

Според местната телевизия "Топ ченъл" изгонените ирански дипломати са действали незаконно по време на футболната среща между Албания и Израел преди две години. След този мач около 20 души в Албания и Косово бяха арестувани поради терористична заплаха.

Албания не съобщи кои са двамата дипломати, кога са били обявени за персона нон грата и дали са напуснали страната, отбелязва Ройтерс. Но съветникът на американския президент по въпросите на националната сигурност Джон Болтън, изиграл важна роля при взимането на решението САЩ да излязат от ядреното споразумение с Иран, каза, че единият е иранският посланик.

Болтън публично подкрепи решението на Албания, като написа в Туитър: "Албанският премиер Еди Рама току-що изгони иранския посланик, показвайки на лидерите на Иран, че няма да бъде толерирана подкрепата им на тероризма". "Ние подкрепяме премиера Рама и албанския народ в противопоставянето им срещу безразсъдното поведение на Иран в Европа и по света", заяви Болтън.

Prime Minister Edi Rama of Albania just expelled the Iranian ambassador, signaling to Iran’s leaders that their support for terrorism will not be tolerated. We stand with PM Rama and the Albanian people as they stand up to Iran’s reckless behavior in Europe and across the globe.