Д емонстрантите подпалиха гръцко и българско знаме и картонени фигури на премиера на Северна Македония Зоран Заев и вицепремиера Радмила Шекеринска.

Това се е случило в неделя, когато група македонски изселници протестираха пред консулството на Северна Македония в Мелбърн, Австралия, срещу Преспанското споразумение за новото име на страната, съобщава информационният сайт МКД. "Никога Северна, само Македония", скандираха те.„

Протестиращите носеха знамена със Звездата от Вергина. Такова знаме бе издигнато и на пилона пред консулството.

The Macedonian League condemns the burning of the flags of #Greece, #Bulgaria and #Albania by racist, ultra-nationalist elements within the #NorthMacedonia|n [sic] Slav community at a gathering held in Canberra, Australia yesterday. pic.twitter.com/TeyiQqkPLl