И звестната американска автомобилна състезателка Джеси Комбс, наричана "най-бързата жена на четири колела", загина в катастрофа в пустинята в Орегон, опитвайки се да подобри рекорда за скорост на реактивен автомобил на четири колела.

Трийсет и девет годишната Комбс е починала във вторник следобед, карайки състезателен автомобил в пустинята Алворда в щата Орегон, съобщиха местните власти.

През октомври 2013 г. тя подобрява рекорда за скорост при жените, като достига 632 километра в час. През 2016 г. отбелязва нов - 769 км/ч.

От нейното семейство посочват, че се е опитала да счупи абсолютния женски рекорд за скорост при движение по суша. Той е от 1976 г., когато Кити О'Нийл развива с реактивен автомобил с три колела впечатляващите 823 км/ч.

