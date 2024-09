Забраняват рекламите на нездравословна храна преди 21,00 часа в Англия

П равителството на Великобритания ще наложи забрана за телевизионни реклами за храни с високо съдържание на захар, сол и мазнини в Обединеното кралство преди 21,00 часа вечерта.

Засегнатите продукти включват шоколади, бургери, безалкохолни напитки, торти, сладкиши, сладолед, бисквити, подсладени сокове, чипс и пици.

Ще има и нови правила за онлайн реклами, но фирмите, продаващи нездравословна храна, все още ще могат да управляват уебсайтовете си.

Миналата година беше предложена пълна забрана на онлайн рекламите на вредна храна, но законопроектът беше променен след консултация.

Телевизионните ограничения идват, след като Борис Джонсън постави борбата със затлъстяването, което засяга повече от една четвърт от възрастните в Обединеното кралство, като един от главните приоритети за правителството.

