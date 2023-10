"Заблудена" ракета рани шестима в египетски граничен град

Ш естима души са били ранени, след като заблудена ракета е ударила египетски град на границата с Израел, съобщават местни медии.

"Като част от настоящата ескалация в Газа, ракета падна в Таба, ранявайки леко шестима души", съобщи телевизия AlQahera News.

Свидетели разказаха пред АФП, че ракетата е ударила пристройка към болница в града на Червено море, който се намира близо до граничен пункт с Израел.

Снимки, разпространени в интернет и в местните медии, показват повредена сграда и взривени автомобили.

🇵🇸🇪🇬 The moment a Palestinian Uber driver in Egypt finds out his father was killed in an Israeli airstrike. pic.twitter.com/Jk9uM3agtJ