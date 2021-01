Забелязаха странен феномен по клоните на дърветата

Д окато се разхождали в горите на Ирландия, хората случайно се натъкнали на необичайна гледка.

На пръв поглед им се сторило, че по клоните на дърветата са се появили конци на бял захарен памук.

Когато разгледали по-добре белите образувания, станало ясно, че това са отделни нишки, които много приличат на нежна бяла коса.

Hair ice, also known as ice wool or frost beard, is a type of ice that forms on dead wood and takes the shape of fine, silky hair. It is somewhat uncommon, and has been reported mostly at latitudes between 45–55 °N in broadleaf forests. pic.twitter.com/3K9q9pBqjI — Fabulous Weird (@FabulousWeird) January 4, 2021

Веднага щом бъдат докоснати обаче то човешка ръка или от зимното слънце – те се разтапят.

Това странно явление се нарича Леденият косъм, известен още като ледена вълна или замръзнала брада (hair ice).

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Today it's all about the ice! Hair ice, #fungi First time this year I've seen it. In a wonderful woodland in #Glenullin pic.twitter.com/qvCQg7OelO — Donna Rainey (@donnarainey4) January 3, 2021

Тези кристали се образуват върху гниещо дърво във влажни зимни нощи, когато температурите паднат малко под нулата.

Учените са установили, че явлението се причинява от гъбички (Exidiopsis effusa), които позволяват на леда да образува тънки косми с диаметър около 0,01 мм.

Thrilled to find this incredible ‘hair ice’ this morning. Hair ice is an ice formation where the presence of a particular fungus (Exidiopsis effusa) in rotting wood produces thin strands of ice which resemble hair or candy floss. pic.twitter.com/3UhypZE11k — Keith Broomfield (@BroomfieldKeith) December 28, 2020

Смята се, че този рядък феномен може да бъде забелязан най-вече на ширини между 45–55 ° С в широколистните гори.

300-метрова паяжина покри цял бряг в Гърция