Бурната история на Капитолия

Д атата 6 януари 2021 г. ще бъде запомнена като един от най-мрачните моменти в историята на САЩ. Кадрите, на които се вижда как разгневена тълпа нахлува в Капитолия – сградата, в която се помещава американския Конгрес, шокираха целия свят. За съжаление, безредиците не се разминаха без човешки жертви. Тези събития несъмнено са безпрецедентни, но историята на Капитолия всъщност изобилства от нападения, опити за покушения и умишлени пожари.

The violent invasion of the U.S. Capitol Wednesday will reverberate through American politics for years if not decades to come https://t.co/ugleJHsVYz — Bloomberg (@business) January 7, 2021

1814 г. – британски военни подпалват Капитолия

През тази далечна година сградата на американския Конгрес все още не била напълно готова. Британски военни нахлули във Вашингтон (по това време САЩ са във война с Великобритания) и запалили два пожара, които нанесли огромни щети. Пламъците били толкова интензивни, че дори разрушили мраморна статуя на свободата, дело на скулптора Джузепе Францони. След това нападение, няколко представители на Конгреса предложили федералното правителство да се премести във Филаделфия или друг град, който е по-безопасен.

1835 г. – неуспешно покушение срещу президента Андрю Джаксън

На 30 януари 1835 г., британският имигрант Ричард Лорънс се опитал да отнеме живота на американския президент Андрю Джаксън. И то на два пъти – първо се опитал да стреля по него с пистолет, но барутът не се възпламенил, а след това стрелял по него с друг пистолет, но не уцелил държавния глава. Това е първият опит за покушение на американски президент в историята. Лорънс бил арестуван, но така и не е признат за виновен по обвиненията в опит за предумишлено убийство. Причината е, че той бил обявен за невменяем. Лорънс твърдял, че Джаксън е убил баща му, а също и че е британският крал Ричард Трети (поради което настоявал да получи огромна сума пари, която американските колонии му дължали).

The portrait in the background of this Reuters photo is of Sen Charles Sumner, who was beaten nearly to death in the chamber by a Southern congressman who resented a speech Sumner gave attacking slaveholders. The Civil War started 5 years later pic.twitter.com/qmbTsc8pA4 — Gady Epstein (@gadyepstein) January 7, 2021

1856 г. – сенатор Чарлс Съмнър става жертва на жесток побой

Един от най-шокиращите инциденти, случили се в Капитолия, е дело на…член на Камарата на представителите. Престън Брукс от Южна Каролина пребил жестоко сенаторът от Масачузетс Чарлс Съмнър. Причината за това била реч на Съмнър, в която той осъдил робството в САЩ. След този инцидент Брукс подал своята оставка, а година по-късно починал в резултат на инфекция. Съмнър пък успял да се възстанови напълно от получените тежки наранявания.

1915 г. – бомбен атентат в приемната стая на Сената

Докато САЩ се подготвяли за празничен уикенд по повод Деня на независимостта, отбелязван на четвърти юли, професорът от Харвардския университет Ерих Мюнтер успял да влезе в приемната стая на Сената и да взриви три пръчки динамит. Нанесени били сериозни материални щети, но тъй като по това време Сенатът не заседавал, там нямало хора и никой не пострадал. По-късно Мюнтер обяснил, че с това нападение искал да изрази своето недоволство от помощта, която САЩ оказват на Великобритания по време на Първата световна война, въпреки че официално Вашингтон води политика на неутралитет и твърди, че не иска да се намесва в конфликта.

It happened in 1954 a shooting in the capitol. The nationalists, identified as Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Andres Figueroa Cordero, and Irvin Flores Rodríguez, unfurled a Puerto Rican flag and began shooting at Representatives in the 83rd Congress. pic.twitter.com/Q6XpeTjLDn — Ozzy Adazol (@OzzyL8) January 7, 2021

1954 г. – нападение на националисти от Пуерто Рико

През 1954 г., когато мерките за сигурност в Капитолия далеч не били толкова стриктни, колкото са днес, четирима националисти от Пуерто Рико успели да влязат в сградата, да извадят оръжията, които носели със себе си и да открият безразборен огън. Петима души били ранени при стрелбата. Нападателите, които били арестувани малко по-късно, настоявали Пуерто Рико да бъде обявена за напълно независима държава (тя и до днес е със статут на свободно присъединила се към САЩ страна).

1971 г. – бомбено нападение срещу Сената

Представители на радикалната лява организация Weather Underground, които били недоволни от продължаващата война във Виетнам, поставили взривно устройство в тоалетна, намираща се близо до залата, в която заседава Сената. Експлозията нанесла щети за стотици хиляди долари, но за щастие никой не пострадал.

1983 г. - ново бомбено нападение

През 1983 г. било извършено още едно бомбено нападение. Взривното устройство отново било поставено близо до залата, в която заседава Сенатът. Загинали и пострадали нямало. Последвалото разследване установило, че зад атаката стои групировката „Въоръжена съпротива“, която протестирала срещу военните действия на САЩ в Гренада и Ливан. Обвинения за нападението били повдигнати на общо седем души.

What happened on Capitol Hill on 9/11. The memories of key figures on that fateful day https://t.co/kLU9uilwn3 — TIME (@TIME) September 12, 2019

2001 г. – още една мишена на атентаторите от 11 септември

След като двата небостъргача на Световния търговски център в Ню Йорк рухват, а Пентагона е в пламъци, атентаторите от „Ал Кайда“, извършили ужасяващите нападения срещу САЩ на 11 септември 2001 г., насочват четвърти отвлечен пътнически самолет към Капитолия. Той, обаче, така и не достига своята цел. Причината е, че пътниците на борда се опълчват на похитителите и се опитват да ги обезвредят. В резултат, самолетът се разбива в поле в Пенсилвания.

