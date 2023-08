Над 73 жертви при пожар в многоетажна сграда в Йоханесбург (ВИДЕО)

Н ай-малко 73 са вече загиналите при пожара, който избухна тази нощ в рушаща се пететажна сграда в южноафриканския град Йоханесбург, използвана от бездомни хора за подслон, съобщиха днес службите за извънредни ситуации, пише CNN.

Някои от обитателите изглежда са скочили през прозорците, за да се спасят от пламъците, и са загинали, каза представител на местните власти. Седем от жертвите са деца, уточни говорител на службите за извънредни ситуации. Още 43-ма души са пострадали в пожара, избухнал около 1 часа през нощта в центъра на града, каза Робърт Мулаудзи от службата за справяне с извънредни ситуации.

В ход е операция по издирване и пожарникарите се придвижват вътре в сградата, каза Мулаудзи. Екипът е извадил досега 63 тела, уточни той и добави, че още хора може да са блокирани вътре.

The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs