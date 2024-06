Въпреки ръста на чистата енергия: Използването на изкопаеми горива достига световен рекорд

П рез миналата година потреблението на изкопаеми горива в света достигна рекордно високи стойности, което доведе до над 40 гигатона емисии на въглероден диоксид за първи път, според глобален доклад за енергетиката.

Въпреки рекордния ръст в използването на възобновяема енергия през 2023 г., потреблението на изкопаеми горива също продължи да се увеличава, като годишно на световната енергетика от Института по енергетика.

Джулиет Дейвънпорт, президент на Енергийния институт, заяви, че докладът е разкрил "още една година на върхови постижения в нашето енергоемко включително рекордно високо потребление на изкопаеми горива, което се е увеличило с 1,5 % до 505 екзаджаула".

