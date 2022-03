Външните министри на Украйна и Русия ще се срещнат в Турция

Т урският външен министър Мевлют Чавушоглу обяви, че руският външен министър Сергей Лавров ще се срещне с украинския си колега Дмитро Кулеба по-късно тази седмица. За това съобщават от Deutsche Welle.

Upon President @RTErdogan’s initiatives & our intensive diplomatic efforts, Foreign Ministers Sergei Lavrov of #Russia & Dmytro Kuleba of #Ukraine have decided to meet with my participation on the margins of @AntalyaDF.



Hope this step will lead to peace and stability.