„Всичко изглеждаше грешно и тревожно“: Украинците, който отказват да се бият въпреки обществения натиск

И ван Ишченко доброволно се е биел срещу нахлуващите руски войски, но след месец битка той е готов да плати хиляди долари и да рискува затвор, за да избяга от фронта.

„Преди да отида на война, мислех, че съм супергерой. Но всеки героизъм се изтощава, когато хората видят (войната) със собствените си очи и осъзнаят, че не им е мястото там“, каза 30-годишният Ищенко. „Видях как някой беше прострелян близо до далака му, болката беше влудяваща. Видях и отрязана глава. Всичко се натрупа... Не исках да виждам нищо друго“, посочи още той.

И така, един ден той дезертира, без да предупреди никого, освен майка си, и бяга от Украйна. Ишченко далеч не е единственият. Войната предизвика патриотичен импулс, но някои украинци отказват да се бият въпреки обществения натиск и предупрежденията от страна на властите, които предприемат строги мерки срещу лицата, избягващи военната служба на фона на трудната контраофанзива.

Ишченко успява да излезе от страната въпреки забраната за напускане на всички мъже на възраст между 18 и 60 години. Той плаща 5000 долара за кола с държавни номера, която да го придружи до гора на границата с Унгария. След това се промуша през дупка в оградата и бяга. „Най-страшният момент беше тогава, когато напуснах Украйна и избягах пеша“, обяснява той.

От началото на войната властите са задържали 13 600 души, опитващи се да преминат границата извън контролно-пропускателните пунктове, каза говорителят на Държавната гранична охрана Андрий Демченко пред АФП. Други 6100, повечето мъже на възраст, годна за воюване, са били заловени при опит да напуснат с фалшиви документи, каза Демченко.

Всички знаят

Но длъжностни лица, с които се е свързала АФП, не са предоставили точен брой на заподозрените, че се укриват от военна служба. Сега те са изправени пред съответно до пет и 12 години затвор, съгласно закон, приет през януари, който затяга наказанията. На фона на затруднена контраофанзива Киев разбива корупционните схеми, които позволяват на мъжете да избягват армията. Всички висши служители, отговарящи за наборната военна служба, бяха уволнени през последните седмици, а следователите казаха, че са "разкрили мащабни корупционни схеми в почти всички региони на страната".

Според 24-годишния Иван, който отказа да назове фамилното си име поради юридически проблеми, "всеки знае, че има възможности" за избягване на служба. „Всеки има приятели или познати, които могат да предложат варианти“, каза той. През май Иван дава 5000 долара за медицинско свидетелство, което го освобождава от служба и му позволява да напусне Украйна. Той не се гордее с действията си и казва, че „всичко изглеждаше грешно и тревожно“.

За да избегнат нарушаването на закона, някои мъже са напуснали преди да навършат 18 години и не са се върнали след началото на войната. Семейството на Богдан Мариненко го е принудило да замине за Полша през август 2022 г., два дни преди 18-ия му рожден ден. Баща му се бие, а Мариненко работи по строителни обекти, за да осигури прехраната на семейството си. „Ако нещо се случи с баща ми, аз оставам единствената подкрепа за майка ми и сестрите ми“, посочва 19-годишният мъж.

