Връщат затворите за 10-годишни деца в Австралия

Д еца на 10 години скоро могат отново да бъдат изпращани в затвора в Северната територия на Австралия (NT), след като местното правителство намали минималната възраст за наказателна отговорност.

Австралийските щати и територии бяха подложени на натиск да повишат възрастта за наказателна отговорност от 10 на 14 години, в съответствие с други развити страни и препоръките на ООН.

Миналата година Северната територия стана първата юрисдикция, която увеличи този праг на 12 години. Но новото правителство на Либералната партия на страната (CLP), избрано през август, обяви, че е необходимо връщане към по-ниската възраст, за да се намалят нивата на младежката престъпност.

Те твърдят, че връщането на възрастта на 10 години ще защити децата – въпреки че лекари, правозащитни организации и местни общности оспорват тази логика.

Критиците изтъкват, че тези закони няма да намалят престъпността и ще засегнат непропорционално аборигенските деца и тези от островите на Торесовия пролив.

Северната територия вече затваря деца със скорост 11 пъти по-висока от всяка друга юрисдикция в страната, като мнозинството от тях са аборигени.

Много части на Австралия обявиха, че се сблъскват с криза на младежката престъпност. Поредица от насилствени инциденти тази година доведоха до въвеждането на вечерен час за младежи в Алис Спрингс, Северна територия.

Главният министър Лиа Финокиаро заяви, че промяната ще позволи на съдилищата да насочат младите нарушители към програми, които се справят с основните причини за престъпността. Според статистики, най-често извършваните престъпления са взлом и нападение.

„Имаме задължение към детето, което е било изоставено от системата за дълго време“, каза тя в парламента в четвъртък.

„И имаме задължение към хората, които просто искат да бъдат в безопасност и да не живеят в страх“.

In Darwin today politicians debate lowering the age of criminal responsibility so the NT can lock up 10 and 11 year old Aboriginal kids in jail. It is very sad to be here today. pic.twitter.com/71FYIMbfg9