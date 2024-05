Владимир Путин встъпва в петия си президентски мандат

П резидентът на Русия Владимир Путин започва официално днес петия си президентски мандат, предадоха световните агенции.

Церемонията ще се състои в 12 ч. местно време и ще продължи около час.

Путин и Русия: Западът трябва да се готви за най-лошото

Путин, който е на 71 години, беше преизбран на поста на избори през март. Той е на власт от близо четвърт век.

🇷🇺 Elected with 87% of the vote, Vladimir #Putin will take office for the 6-year #presidential term on May 7, 2024.



⏱ The #inauguration will begin at 12 pm MSK and will last about an hour. pic.twitter.com/Q7gzl2P689