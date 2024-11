СЗО: Атакуван е център за ваксинация на деца в Газа

С ветовната здравна организация (СЗО) е получила съобщение за атака срещу център за ваксинация на деца срещу полиомиелит в ивицата Газа, предаде ДПА.

„Шест души, сред които четири деца, са ранени“, написа генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус в социалната мрежа „Екс“, без да посочва, кой стои зад нападението. Той припомни, че е в района е имало тактическо спиране на огъня, за да се улесни ваксинационната кампания.

We have received an extremely concerning report that the Sheikh Radwan primary health care centre in northern #Gaza was struck today while parents were bringing their children to the life-saving #polio vaccination in an area where a humanitarian pause was agreed to allow… pic.twitter.com/YaFL6pQT3c