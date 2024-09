"Хизбула" потвърди: Ръководителят на звеното за дронове на движението е убит

Р ъководителят на звеното за дронове на „Хизбула“ Мохамед Срур е бил убит при израелски удар в южните предградия на Бейрут, потвърди в изявление ливанското шиитско движение, цитирано от Франс прес.

„С голяма гордост и чест Ислямска съпротива обявява мъченическата смърт на командира на муджахидините Мохамед Хюсейн Срур“, роден през 1973 г. в град Айта аш Шааб, в южната част на Ливан, заяви "Хизбула".

In the Tuesday strike on Beirut that took out Hezbollah’s missile commander and new #2 to Nasrallah, two other senior commanders from the missile corps were killed as wellhttps://t.co/VfDqXNUJjL