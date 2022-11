Анди Тейлър от "Дюран Дюран" разкри, че страда от рак в четвърти стадий

В ъвеждането на "Дюран Дюран" в Залата на славата на рокендрола трябваше да е и среща с един от бившите членове на групата Анди Тейлър, но той отсъства от церемонията, защото страда от рак в четвърти стадий, съобщиха бившите му партньори от групата, цитирани от АФП, предаде БТА.

‘There is no cure’: Duran Duran’s Andy Taylor reveals he has stage 4 cancer https://t.co/luZLqaV6d8