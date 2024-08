В опасност е най-малката къща във Великобритания

"Най-малката къща" във Великобритания е сред обектите, изложени на риск от изменението на климата, според нов доклад.

Туристическата атракция, разположена в Конуи в Уелс, е страдала от последиците от наводнения и преди.

Но комисарят за бъдещите поколения на Уелс казва, че къщата може да бъде изложена на допълнителен риск поради последиците от изменението на климата.

Това е един от хилядите обекти на културното наследство в Уелс, които са застрашени, идентифицирани с помощта на картографиране на риска от наводнения.

Ян Тайли, собственик и управител на най-малката къща във Великобритания, се надява докладът да "повиши осведомеността" и съветът да признае риска, породен от наводненията.

"Ограничени сме от това, което можем да направим, но има много неща, които съветът може да направи по отношение на защитата на тези сгради и защитата на самия кей", каза тя пред Sky News.

"Знам също, че финансите им са много разтегнати за съжаление. Това е трудна главоблъсканица."

Quay house- a former fisherman's hut deemed too small for habitation is now a delightful tourist draw.



The Quay House of Conwy, the self-proclaimed "Smallest House in Great Britain" is definitely a tiny abode, but it actually looks quite cozy. pic.twitter.com/uMPOGgLzUU — Tulsa Group (@tulsa_official) May 30, 2022

"В цялата долина Конуи, доколкото разбирам, нивата на водата варират доста значително, което увеличава заплахата за всички".

Тайли каза, че е "привилегия" да притежава сградата, която е в нейното семейство от 1891 г.

"Аз съм просто нейн пазител, да го пазя, за да го предам на следващото поколение, да го запазя там за всички, които искат да дойдат и да го видят", добави тя.

Изследването, проведено от д-р Лана Сейнт Легер от университета Кардиф Метрополитън, анализира повече от 30 000 културни обекта.

От тях 4% са на допирателно разстояние от зоната на морското наводнение, а 12% са на допир или в зоната на речното наводнение.

Walking along Conwy Quay, we came across The Smallest House in Great Britain. It's so small inside, they only allow 1 person in at a time. pic.twitter.com/ig9FTwVNhE — Hayley 💙💙💙 (@Hayls2014) September 10, 2022

Докладът установява, че уелските замъци може да се сблъскат с намалена структурна цялост, достъпност и безопасност на посетителите.

Комисарят за бъдещите поколения казва, че трябва да има по-добра защита на активите на наследството на Уелс.

Но изследователите казват, че данните са ограничени, когато става въпрос за степента на риска за отделните сайтове.

"Изменението на климата може да има много различни въздействия върху някои от тези сгради. Така че някои от сградите може да нямат непременно проблеми с наводненията, но може да имат проблеми, свързани с влагата и подобни неща, които биха могли да окажат влияние върху сградите и артефактите в тях", каза тя.

"Важното послание от доклада е, че има настоящи заплахи за наследството и културните обекти в Уелс, но също така подчертава значението на слушането на гласовете на общността за планиране на изменението на климата."

02. Smallest House in Britain: The Quay House in Conwy, Wales, is considered the smallest house in Great Britain, measuring just 3.05 meters by 1.8 meters.

Talk about saving cost😆 pic.twitter.com/JscODoJKL1 — Your favourite Architect (@johnpaulanaebo) November 3, 2023

"И това е по-специално по отношение на разбирането на местните проблеми или хората, които може би са по-наясно с това как е наследството в техния район, и да разберат широкия набор от въпроси, свързани с изменението на климата".

Екстремното време, покачването на морското равнище, вятърът и бреговата ерозия вероятно ще имат "най-опустошителните въздействия", заключава докладът.

Някои от оценените сгради могат да бъдат повредени, да станат опасни или недостъпни.

„Изисква се действие“

Комисарят за бъдещите поколения на Уелс Дерек Уокър каза, че призовава публичните органи да обърнат "надлежно внимание на въздействието на изменението на климата и да предприемат действия".

"По-специално за младите хора, но мисля, че за всички нас всъщност има чувство на безпокойство относно това какво може да крие бъдещето и, за много хора, чувство на безсилие, че не могат да направят нищо по въпроса", той казах.

"Това, което се опитвам да направя в ролята си, е да покажа, че може да се направи нещо по въпроса, можем да оформим бъдещето, можем да предприемем действия за смекчаване на изменението на климата. Бъдещето ще бъде различно, но не е необходимо да бъде по-малко положително, ако предприемем необходимите действия."

Говорител на правителството на Уелс каза, че признава заплахата за историческите активи на Уелс от изменението на климата.

"Cadw (Службата за историческа околна среда на правителството на Уелс ) и секторът на наследството в Уелс активно работят заедно по изследвания, за да разберат по-добре и картографират въздействията от изменението на климата, както и да идентифицират подходи за адаптиране и смекчаване", добавиха те.

