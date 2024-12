В Непал се провежда фестивал с масови жертвоприношения: Ужасяваща кървава баня

А ктивисти за правата на животните призоваха непалското правителство да спре това, което те нарекоха “ужасяваща кървава баня”, след като заявиха, че хиляди животни са били убити като част от фестивал, провеждащ се на всеки пет години, който традиционно завършва с масово жертвоприношение.

Най-малко 4200 биволи и хиляди кози и гълъби са били убити по време на масово жертвоприношение, проведено като част от фестивала Гадхимай, в село Бариярпур близо до границата между Непал и Индия, според Humane Society International India (HSI).

Участниците вярват, че жертването на животни е в чест на богинята Гадхимай, която след това ще им изпълни желанията и ще им дари късмет. Животните също се принасят в жертва, за да отпразнуват раждането на синовете.

През 2016 г. върховният съд на Непал нареди постепенното премахване на практиката на жертвоприношения, при която някога са били убивани около половин милион животни, но активисти казват, че не се взимат достатъчно сериозни мерки.

Шям Прасад Ядав, кметът на Гадимай, каза пред CNN, че това не е вярно и че правителствени служители са работили с властите на храма, за да прекратят постепенно практиката.

“Ето защо жертвоприношението тази година беше ограничено”, добави той.

Ahead of the Gadhimai festival in Nepal, the largest mass animal sacrifice in the world, @IndiaHSI and @PFAukd worked tirelessly to rescue more than 750 animals who were illegally transported. 🚫



Our team supported border police to save buffalos, goats, pigeons and more from… pic.twitter.com/7QkaLR31FD — Humane Society International (@HSIGlobal) December 9, 2024

Групи за правата на животните водят кампании за прекратяване на клането от десетилетия, но се сблъскаха със съпротива от членове на общността, които спазват обичай, датиращ от преди повече от 200 години.

20-годишният Упендра Кушваха каза, че семейството му участва в събитието от поколения и ще пожертва бивол тази година.

“Случва се само веднъж на пет години, така че трябва да го направим, носи добра воля, пази ни в безопасност”, каза Кушваха.

На въпрос за опита на организациите за правата на животните да спрат практиката, Кушваха заяви:

“Това е част от нашата култура, това е нашата традиция, те никога няма да могат да я спрат.”

Sir Amit Shah Ji, please review this video. It shows smuggling of animals from India to Nepal for mass slaughter @AmitShah

This smuggling happens every year during Gadhimai Festival, Nepal. This should stop 🛑 @SSB_INDIA @71BnSSB_INDIA @ssbpatna 🙏🏾@officecmbihar

Although it's… pic.twitter.com/PaT3rndwRJ — Ajay Joe (@joedelhi) December 6, 2024

Аркаправа Бхар от HSI, който е бил свидетел на жертвоприношението, сподели, че това е най-ужасното нещо, което някога е виждал.

“Те имат месари, които идват и избиват биволите подред, това е клане", каза той.

Активистите работят с общности на място, за да ги обезсърчат от практиката: повишаване на осведомеността на децата в училищата, провеждане на срещи на общността, провеждане на кампании и говорене с властите на храма.

Всичко това заедно доведе до известна промяна в нагласите, каза Шристи Бхандари, изпълнителен директор на Jane Goodall Institute Nepal.

It is estimated that 250,000 animals were sacrificed during the Gadhimai festival of 2009. The ritual killings were performed by more than two hundred men in a concrete slaughterhouse near the temple.

Where are 60 crores vegetarian Hindus of the world❓#Gadhimai #Animal #Nepal pic.twitter.com/oday7SNa5m — Miss Funny Jain 😄 (@missFunnyChhori) December 7, 2024

Тя каза, че храмът е казал на хората, че могат да дарят пари, вместо да принасят животно за жертвоприношение, определяйки конкретни суми за всяко животно.

“Хората, особено жените, започнаха да бъдат по-възприемчиви към това и тази година храмът също предостави алтернатива,” каза Бхандари.

“Това е важна стъпка, отне години кампания, за да стигнем до тук,” сподели тя.

