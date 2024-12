Ужас преди Коледа: баща обезглави детето си

Б аща е арестуван за обезглавяването на момченцето си на 1 година при шокиращо престъпление, потресло полицаите в Калифорния, САЩ, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

28-годишният Андрей Демски беше арестуван и обвинен от службата на шерифа на окръг Сакраменто в петък. Междувременно следователи от офиса на шерифа

определиха местопрестъплението като едно от най-лошите, което някога са виждали,

след като се отзовават на обаждане около 4:15 ч. сутринта.

This little boy named Micah Demskiy was killed by his father. JUSTICE FOR MICAH DEMSKIY CA: 6Xq21owYgjXrovQtt2Wf3nc4YvSBaM7V5M73TU1kpump pic.twitter.com/mTEA9luwoV

Отговаряйки на обаждане за домашен конфликт между Демски и майката на момчето, заподозреният първоначално не ги пускал да влязат в къщата, казаха полицаите.

Тогава полицаите научават, че Демски се нахвърлил върху детето, което ги накара да нахлуят със сила в куъщата, казва полицаят, отговарящ за връзките с обществеността Амар Ганди.

Когато влизат в къщата има сблъсък между полицаите и Демски, който полицаят определя като „физически”. Това води до задържането на Демски и позволило на органите на реда да стигнат до спалня, в която се предполагало, че е детето.

Там те открили малкото дете, което по-късно е идентифицирано от семейството като Мика Демски, починало. Говорейки за това как

полицаите са открили момченцето обезглавено,

Ганди нарече инцидента един от най-ужасяващите, които отделът му някога е виждал.

„За това семейство, което трябва да събере парчетата и да продължи живота по някакъв начин, искам да кажа, животът им е разбит“, каза Ганди пред отцепения дом в събота.

Той каза, че още две жени са били вътре, майката на момчето Ангелина Виникова и тъщата на Демски, които са успели да излязат навън преди физическата свада. Тъщата също е била нападната от заподозрения, казаха полицаите. Тя е откарана в болница с леки наранявания, каза Ганди. Той добави, че колегите му са били „видимо разтърсени“ след задържането на Демски, за когото каза, че „отказвал да отвори вратата и да се предаде мирно“.

🚨 𝐂𝐀𝐋𝐈𝐅𝐎𝐑𝐍𝐈𝐀 𝐅𝐀𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐀𝐑𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐇𝐎𝐑𝐑𝐈𝐅𝐈𝐂 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄 😨

Sacramento police arrested Andrey Demskiy, 28, after finding his 1-year-old son, Micah, beheaded. 💔

Demskiy faces murder charges and is held without bail. 🚔

Officials called it one of… pic.twitter.com/GTs05y3Knw