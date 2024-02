"Украйна се бори": Улични битки решават съдбата на Авдеевка

Р уските войски напредват към Авдеевка, което създава "критична" ситуация за силите на Киев, предупреждават украинските канали в Telegram, като се има предвид, че Донецк може да се окаже първото населено място, превзето от Москва от осем месеца насам.

През октомври миналата година Русия започна офанзива за селището, смятано за вход към близкия окупиран от Русия град Донецк и ключов в целта на Кремъл да установи контрол над целия югоизточен регион Донбас.

Русия претърпя огромни загуби на техника и военнослужещи по време на описваните от Киев "месни атаки", но украинските канали в Telegram дават песимистични оценки за шансовете на силите на Киев да успеят да задържат града.

Военен експерт: Украйна се нуждае от около 3000 артилерийски снаряда на ден

В неделя каналът "Украйна се бори" в Telegram съобщи, че "ситуацията в града е станала критична", като добави, че руски бойни самолети са навлезли в града от североизток, а руските войски са заобиколили украинските бойни формирования.

"Това означава, че те се намират на стотици метри от основната логистична артерия на украинските защитници. В момента се решава съдбата на Авдеевка", се казва в публикацията.

Каналът "Бутусов плюс" съобщи, че в северните покрайнини на Авдеевка, където руските части са се окопали на по-малко от километър от входа на града, се водят улични сражения. Украинската 110-а механизирана бригада се сражава с по-големи руски части, които постоянно се подсилват.

"Могат да свалят всичко": Зеленски приветства две нови системи за ПВО

“Авдеевка спешно се нуждае от свежи резерви и ротация на частите от героичната 110-а бригада", се казва в съобщението, в което се отбелязва, че са необходими и боеприпаси, и се допълва, че "ситуацията е критична".

Кореспондентът на "Уолстрийт джърнъл" Ярослав Трофимов се позовава на постовете в X, като в неделя пише, че Авдеевка "все повече изглежда, че ще стане първият украински град, който ще падне след превземането на Бахмут през май миналата година".

Той посочва, че острият недостиг на боеприпаси е причинен от това, че Конгресът на САЩ е спрял по-нататъшната военна помощ за Украйна.

Avdiivka Is About to Fall https://t.co/V5sZ52i52k