У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е разположила почти 50 000 войници в Курск, южната руска област, където Киев започна изненадващата си контраофанзива през лятото, съобщи Си Ен Ен.

Украинските войски „продължават да удържат“ „близо 50-хилядната вражеска групировка“ в Курск, написа Зеленски в публикация в Telegram.

President Zelensky: Ukraine is fighting 50,000 troops in Russia Kursk region



