Украйна се сбогува с първия си президент Леонид Кравчук

У крайна се прости вчера с първия си президент Леонид Кравчук, починал на 88-годишна възраст на 10 май, на фона на руското нахлуване в страната, която той изведе до независимостта през 1991 г.

Видимо покрусен, президентът Володимир Зеленски - с черна разкопчана риза, придружен от съпругата си – с черно сако върху черна блуза, остави букетче бели, бледорозови и виолетови цветя близо до ковчега, увит със синьо-жълтото национално знаме.

След това президентската двойка застана в благоговейно мълчание край ковчега, охраняван от войници с парадни униформи, с пушки при нозе и поставен пред голяма снимка на покойния – с бухнала бяла коса и леко усмихнат.

Президентът Зеленски запази мълчание по време на цялата церемония.

Открита за граждани, тя бе организирана в „Дома на Украйна“ в самия център на Киев – голяма, кръгла и много висока бетонна сграда, чиито витражи гледат към небето.

„Той бе в основата на създаването на украинската държава“, заяви пред журналистите Леонид Кучма, вторият президент на Украйна, минути след като се бе простил със своя предшественик.

„Работихме заедно дълги години. Разбирахме се добре. Не се обяснявахме в любов един другиму, но си помагахме всеки път, когато бе възможно“, каза Кучма, който бе премиер по времето на Леонид Кравчук през 1992-1993 г., но после спечели срещу него президентските избори през 1994 г.

„Една цяла епоха остава зад нас“, заяви друг бивш украински президент – Петро Порошенко, докато десетки хора изчакваха, наредени с букети в ръце, за да се сбогуват с първия ръководител на независима Украйна.

„Той бе човекът, създал нашата независимост, създал нашата армия, нашите институции“, каза пред журналистите Порошенко, който беше на власт от 2014 до 2019 г.

През август 1991 г. тогавашният лидер на Украинската съветска социалистическа република за няколко дни успя да убеди комунистическото мнозинство в парламента да обяви Украйна за независима.

Няколко месеца по-късно Леонид Кравчук постигна убедителна победа още на първия тур на изборите за президент на независима Украйна - разигра картата на компромис между комунистите и националистите, с което си спечели прякора Хитрия лисугер.

После, на 8 декември 1991 г., Кравчук, заедно с колегите си от съветските републики Русия и Беларус – Борис Елцин и Станислав Шушкевич, подписа договор, уреждащ разпадането на СССР – смъртната присъда на съветската империя.

Роден през 1934 г. в селско семейство от региона на град Ровно, който по онова време е част от Полша, Кравчук търпеливо изкачва стълбицата на съветската йерархия, като прави дълга кариера на бюрократ.

Почина първият президент на независима Украйна

Мнозина смятат, че победата на Леонид Кравчук, дълбоко обвързан с комунистическата система, на украинските президентски избори е пропуснат шанс за Украйна. По-специално шанс да последва балтийските държави или Полша по пътя към европейска интеграция и икономическо развитие.

VOANews: Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy attends the funeral of country's first president, Leonid Kravchuk, who died last Tuesday at the age of 88.

Kravchuk led Ukraine to independence following the collapse of the former Soviet Union and served… pic.twitter.com/4Dkgs2FCdE