Украйна: Русия обстрелва пътя за евакуация от Мариупол

Русия обстрелва пътя, по който се очаква цивилни да се евакуират от Мариупол, заяви Олег Николенко, говорител на министерството на външните работи на Украйна, цитиран от Ройтерс.

Трийсет автобуса и осем камиона пътуват за Мариупол, за да може на тях да се качат цивилни, които искат да напуснат града, каза украинската вицепремиерка Ирина Верешчук.

Има индикации, че руските сили обстрелват хуманитарния коридор, каза тя. Украинското министерство на отбраната също обвини руските сили, че стрелят по посока на хуманитарния коридор, предаде Франс прес.

По-рано днес Украйна започна евакуация на цивилни от североизточния град Суми и от град Ирпин близо до столицата Киев, съобщиха украински власти, според Reuters.

Ukraine starts evacuating civilians from Sumy and Irpin, officials say https://t.co/tVLkdEeVI9 pic.twitter.com/yrQALpln8N